Podtitul 108. kladenské divadelní sezony zní Enfant terrible, tj. příšerné dítě. „Je to dítě tvrdohlavé, které má svou vlastní vizi světa, překračuje hranice a boří společenské zvyklosti. To sousloví se používá jak v negativním smyslu, tak v tom pozitivním, protože dost často za tou příšerností stojí třeba touha po svobodě nebo prostě schopnost vidět věci v širších souvislostech.” vysvětluje umělecký šéf MDK Jaroslav Slánský. A proč divadlo zvolilo zrovna takový podtitul? „Každá premiéra představí divákům nějaké enfant terrible. Ať už to je nějaká postava ze hry nebo třeba sám autor. A důležitá je pro nás také ta příležitost k oslavě lidské jinakosti.” dodává Jaroslav Slánský.

Divadlo připravuje na sezonu 2022/2023 celkem šest premiér - pět v hlavním sále a jednu na malé scéně. Sezonu odstartuje říjnová premiéra tvůrčího dua Petr Svojtka - Jiří Janků Jak jsem potkal ďábla, která bude poctou Otovi Pavlovi. Následovat bude velká hudební inscenace v režii Jaroslava Slánského Na skle malované, kterou bude na malé scéně následovat další z komediálních inscenací Jiřího Š Hájka - tentokrát parodická špionážní detektivka 39 stupňů. Nebude to však ani zdaleka poslední komediální inscenace sezony. V březnu bude mít premiéru komedie Klíčovou dírkou, kterou bude režírovat Jaroslav Slánský, a konec sezony bude patřit slavné francouzské komedii Blbec k večeři v režii Petra Mikesky. Sezonu doplní i temná groteskní komedie na motivy francouzského komiksu Ztratili jsme Stalina, který pro MDK dramatizoval a který zde i zrežíruje Miroslav Hanuš.

MDK připravilo pro diváky hned několik typů předplatného. Diváci si tak mohou koupit premiérové předplatné nebo večerní předplatné na konkrétní den v týdnu nebo využít některou z pružnějších variant. Pro předplatitele jsou připraveny také divácké svozy z okolí a další služby a výhody. Divadelní předplatné pro 108. profesionální sezonu je možné zakoupit osobně na pokladně MDK nebo na webových stránkách divadla www.divadlokladno.cz.