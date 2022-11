Umělkyně patří ke střední generaci absolventů Vysoké školy umělecko-průmyslové, na kterou nastoupila po maturitě na střední odborné škole výtvarné. Studovala u profesorů Mikuly a Majora. Charakteristickými vlastnostmi Renáty Kaiserové jsou píle a pracovitost, podpořená talentem, velký pracovní záběr, nasazení i silná vůle. Náplň jejího pracovního dne by stačila pro dva průměrně pilné umělce. Tvorba grafických listů vyžaduje mnoho času a také fyzické síly.

FOTOKVÍZ: Poznáte obec na Kladensku?

Před lety se výtvarnice věnovala pouze grafice, pak začala s koženými artefakty a sochařstvím. Jako by jí jeden obor nestačil, jako by chtěla poznat vše. Navíc založila školičku Vějířek pro přípravu talentů na střední a vysoké výtvarné školy.

Výstava v Kladenském zámku bude k vidění do 11. prosince vždy od úterý do pátku od 12 do 17 hodin a v sobotu a v neděli od 10 do 17 hodin.