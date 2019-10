Druhou premiérou 105. sezony Městského divadla Kladno bude v pondělí 4. listopadu od 19 hodin komorní inscenace Všechny báječný věci, která se uskuteční v malém sále. Zajímavostí je, že se jedná o interaktivní představení, do kterého se zapojí i diváci.

Divadlo Kladno. Ilustrační foto. | Foto: archiv MDK

Mladá žena vypráví a s pomocí publika také odehraje svůj životní příběh. Je to příběh odvahy a naděje, kterou v sobě skrývá seznam „všech báječných věcí“, tedy všeho, pro co stojí za to zůstat naživu…