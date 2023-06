/FOTOGALERIE/ Poslední premiérou kladenské činohry v této divadelní sezoně je slavná francouzská konverzační komedie Francise Vebera Blbec k večeři. Inscenaci v režii uměleckého šéfa Městského divadla Mladá Boleslav Petra Mikesky diváci zhlédli poprvé v sobotu 17. června večer.

Kladenské divadlo uvedlo v sobotu v premiéře konverzační komedii Blbec k večeři. | Foto: MMK/ Karel Greif

Za skvělé výkony sklidili herci potlesk vestoje. Na druhou premiéru se mohou diváci těšit v úterý 20. června od 14 hodin. V repríze pak bude komedie uvedena ještě i ve čvrtek 22. června od 18 hodin.

Francis Veber se řadí mezi nejslavnější francouzské tvůrce, jeho filmy v jeho režii a podle jeho scénářů mají úspěch po celém světě. Největšího mezinárodního úspěchu Veber dosáhl s filmem Blbec k večeři (1998), který natočil na motivy své stejnojmenné divadelní hry (1993), která se řadí mezi vrcholy bulvární komedie. Úspěšný titul se navrací do Kladna po sedmadvaceti letech, kdy Veberův text pod názvem Trouba na večeři nastudoval tehdy režisér Peter Gábor, v hlavních rolích s Jiřím Bábkem (Francois Pignon) a Vladimírem Čechem (Pierre Brochant).

Režisér aktuální verze Petr Mikeska k novince říká: „Udělat dobrou komedii vyžaduje zručnost. Komedie prověří řemeslnou připravenost. Je to hodinový strojek, kde nesmí být žádná součástka navíc a ty, co tam jsou, musí dokonale šlapat a vzájemně se podporovat. Před komediálními tituly mám velký respekt. Říká se, že dobrou komedii si dělají diváci. Je pravdou, že pokud se diváci naladí na stejnou vlnu, je to radost a vše jde tak nějak samozřejmě. V opačném případě je to velká dřina.”

Hra vypráví příběh vášnivého hráče golfu a sukničkáře Pierra Brochanta. Ten se svými přáteli pravidelně pořádá takzvané „večeře blbců“. Každý z hostů má za úkol sehnat jednoho „blbce“, na jehož účet se všichni během večera baví. K Pierrovi domů přichází ideální kandidát Francois Pignon. Úředník, jenž nade vše miluje stavění architektonických skvostů ze sirek. Záhy se Pierre dozvídá, že ho opouští žena a ač se to zpočátku zdálo jako nemožné, Pignon může celou situaci zachránit. A tak začíná neuvěřitelně zábavná série nejrůznější eskapád. A diváci mohou sledovat nejen souboj o titul největšího omezence v místnosti ale i velkolepou exkurzi po všech rovinách přísloví „pro hlupáka každý hloupý.“

Do titulní role byl obsazen Lukáš Pečenka. K nové inscenaci dodává: „Komedie mám moc rád. Vlastně veškeré dobře napsané komedie. Je to jeden z nejtěžších žánrů. Ty francouzské se mi dost vyhýbaly a musím říct, že je to celkem oříšek.“ Manžele Pierra a Christine Brochantovi hrají Jiří Š Hájek a Jana Zenáhlíková. V dalších rolích mohou diváci vídat i v reprízách hostujícího Zbigniewa Kalinu (Ian Leblanc) a Veronika Svojtkovou (Marlene Sesstratová), dále Miroslava Večerku (Lucien Cheval) a Jaroslava Slánského nebo Jana Krafku (Profesor Sorbier).