Premiéra měla být uvedena již v listopadu, ale kvůli současné epidemické situaci byla veškerá představení až do 1. prosince zrušena. Vedení divadla proto premiéru plánuje na leden příštího roku, podle toho, jak situace dovolí. To potvrdila Ilona Š. Hájková z obchodního oddělení divadla.

Režie slavné crazy komedie se v Kladně ujal Jiří Š. Hájek v dramatizaci Martina Vokouna. Kladenské provedení bude vycházet nejen z filmu s Natašou Gollovou a Oldřichem Novým, ale i z původní knižní předlohy.

V hlavní roli Evy se v Kladně představí Barbora Hron Vovsíková. V roli jejího bratra uvidí diváci Tomáše V. Hrona, tetu Pa ztvární Jaromíra Mílová. Mladou Elišku Záhorskou hraje Anna Polcrová, továrníka Tomáše Záhorského Miroslav Večerka. Do dalších rolí byli obsazeni Jana Zenáhlíková, Jiří Harden, Jiří Böhm, Michal Kuboušek, Michal Maléř, Slečna Petrová a Kristina Sitková.

O čem je komedie Eva tropí hlouposti?

Kdo by neznal potrhlou Evu, která se vydává za sekretářku, aby získala pro svou milovanou tetičku Pa návod na pěstování Záhorských růží? Díky jejím ztřeštěným nápadům se do příběhu zaplétá také Evin bratr Michal, celá rodina Záhorských, mladá dívka Eliška a mnoho dalších postava vzniká tak bláznivá změť mnoha hloupostí, omylů a nedorozumění. To vše v neodolatelném rytmu swingu.