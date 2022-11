„Jsem rád, že se lidé postupně o novince dozvídají a ti, kteří přicházejí, si malý sál pochvalují. Je to přece jen trochu něco jiného, než na velkém sále. Je zde intimnější atmosféra, což někteří lidé vítají. Posezení je stejné, nechybí ani dvojitá sedadla pro páry. A na stejné úrovni jako na velkém sále je i zvuk a projekce,“ potvrzuje Pavel Volf.

Stejně jako velký sál, je i sousední malý vybavený nejmodernější technologií, kdy nechybí osmikanálový prostorový zvuk.

Prostor malého sálu je ideální pro promítání dokumentárních filmů, ale i klubových snímků. „Pokud by byla ze strany diváků iniciativa založit v Kladně například filmový klub, které kdysi bývaly velmi populární a některá města se k nim vrací, určitě se takovému nápadu nebráníme a rádi divákům vyjdeme vstříc,“ řekl Pavel Volf.

Dvojice bratrů nyní pořizuje ještě i novější ozvučení a modernější server. Na vybudování malého sálu získali Volfovi 350 tisíc korun ze státního fondu na podporu kinematografie, nicméně celkové náklady převýšily milion korun. Jak oba bratři potvrzují, pomoc ruku jim podal stát i v době covidové. Díky tomu mohli po celou dobu vyplácet mzdy zaměstnancům a nemuselo se propouštět. Nejhorší krizi snad mají za sebou.

„Jsme za to moc rádi, těžko bychom pak ten tým dávali opět dohromady, navíc když se jednou hrálo, pak zase nehrálo. Byla to těžká doba," konstatuje Volf. „Máme opravdu velkou radost, že lidi chodí a sály se nejednou plní, hlavně při premiérách. I když se všichni snažíme šetřit, kino je pořád nejlevnější a nejdostupnější kultura. Kladenské ceny jsou velmi solidní a naše kvalita se vyrovná pražským multiplexům. Kdo k nám do kina chodí, dobře to ví,“ dodává Pavel Volf.

Kromě žhavých novinek, jakou je například letošní nejočekávanější premiéra druhého dílu Avatara, promítají v Hutníku aktuálně i novou českou komedii režisérky Ireny Pavláskové Vánoční příběh.

"Podle mě ten film stojí za zhlédnutí. Je z něj cítit vánoční atmosféra, je vtipný a hvězdně obsazený. V programu nebudou chybět ani pohádky pro nejmenší, vybere si prostě každý. Naše kino má tu čest, že bude v premiéře promítat 15. prosince také filmový dokument o československé herecké legendě Jiřím Krampolovi s názvem "Život je sranda" režiséra Zdeňka Kováře. Večerem provede herečka Kateřina Bláhová,“ dodal Pavel Volf.

Díky tomu, že herec a bavič Jiří Krampol žil řadu let v nedaleké Okoři, k regionu má velmi blízko a mezi Kladeňáky je dodnes oblíbený.