Kulturní léto zve do prázdnin k hledání identity i na spoustu legrace

Hned tři komedie a po jednom dramatu, scénickém čtení a muzikálu nabídne ještě do konce června program Středočeského kulturního léta. To až do sklonku září bude nabízet setkání s divadelníky v netradičních prostorách – v areálech muzeí a skanzenů zřizovaných Středočeským krajem. Nebo i setkání s filmem: do prázdnin jsou přichystána také dvě promítání letního kina: nyní v pátek v památníku Panenských Břežanech a poslední červnovou sobotu (26. 6.) v Hornickém skanzenu Mayrau. Od července se pak připojí ještě vskutku přepestře laděné hudební zážitky.

Daniel Bambas v hlavní roli nové inscenace Městského divadla Mladá Boleslav Krás(k)a na scéně. | Foto: Jakub Křovák

Na sobotu 19. června zve krajský úřad do zámeckého parku v Benátkách nad Jizerou, kde Městské divadlo Mladá Boleslav od 20.30 nabídne inscenaci Kráska na scéně. Vlastně divadlo o divadle. Diváky přenese do Londýna roku 1662, kdy král Karel II. vydává zákaz hraní ženských postav mužskými herci – a herec Edward Kynaston má problém: on vyniká právě ztvárněním ženských hrdinek. Začíná tedy hrát zásadní hru svého života… Není to ale jen o divadle a o 17. století. Hra přináší i stále aktuální hledání lidské identity. Na sociálních sítích navíc kraj nabízí příležitost spojit kulturní zážitek se sportovním: nabízí cyklovýlet po naučné stezce Krajinou Rudolfa II., která Benátkami nad Jizerou prochází, avšak nabízí příležitost vyšlápnout si i pěkný kousek od města: měří totiž celkem 65 km a mimo jiné představuje honitby, které v době císaře Rudolfa na přelomu 16. a 17. století patřily k panovnickému majetku v oblasti od Brandýsa nad Labem přes Lysou nad Labem až do Pojizeří – a hojností zvěře tehdy panstvu nabízely loveckou kratochvíli. Stejně jako odpočinek v zámeckých stavbách a vypiplávaných zámeckých zahradách. Hurá k vodě! Středočeské venkovní koupání je aktuálně na jedničku Přečíst článek › Středočeské kulturní léto pokračuje ve čtvrtek 24. června, kdy příbramské divadlo přiveze do parku Středočeského muzea v Roztokách u Prahy komedii Jak jsem vyhrál válku. Program dále nabízí scénické čtení z dopisů šlechtičen různého věku žijících v 16. století Sáňky se zvonci, jemuž v sobotu 26. června patří skanzen ve Vysokém Chlumci. O další dva dny později, v pondělí 28. června, rozezpívá muzikál Balada pro banditu nádvoří Regionálního muzea v Jílovém u Prahy. Poslední dva červnové večery pak budou patřit komedii Zdravý nemocný: v úterý na nádvoří zámku Nižbor a ve středu v Polabském národopisném muzeu Přerov nad Labem.