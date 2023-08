/VIDEO, FOTO/ V rámci svého letního vandrování zavítalo v úterý dopoledne do Slaného kutnohorské Divadélko Kůzle.

Divadélko Kůzle ve Slaném s pohádkou O Zatoulaném psaníčku | Video: Deník/Kateřina Nič Husárová

Slánské knihovnice, které pořádají již řadu let pro děti (Ne)obyčejné prázdniny s knihovnou, pozvaly tentokrát mezi sebe Silvii a Františka Pokorných, kteří dětem sehráli pohádku O Zatoulaném psaníčku. S ohledem na chladnější a deštivé počasí se produkce přesunula do kinosálu. Děti v doprovodu rodičů a prarodičů společně zhlédli představení plné písniček i poučení.

Podívejte se: Bílichovské slavnosti nepokazil ani vytrvalý déšť

Prázdninový program určený dětem od tří let, včetně dílniček pro předškoláky od 5 let, pokračuje bezmála do konce prázdnin. Příští úterý 15. srpna bude knihovna od 10 hodin vyhrazena čtení, hraní a tvoření s knihou, čili rukodělným dílničkám s Jiřinkou Vnoučkovou. Úterní dopoledne 22. srpna přiveze ve stejný čas v pořadí čtvrtou prázdninovou pohádku tentokrát Jakub Plzák se svým Divadélkem Šneček. S dřevěnými loutkami sehraje pohádku O Zlatovlásce.