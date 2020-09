Udr-život-elnost. Netradiční pojem má být již s předstihem pozvánkou na letošní ročník Noci divadel, jejímž hlavním tématem by měla být udržitelnost. Za koordinátory z Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) to v pondělí Deníku sdělila Eliška Míkovcová s tím, že již osmý ročník divadelní noci se chystá v tradičním termínu: třetí sobotu v listopadu, tedy 21. listopadu.

Malý princ na Zemi | Foto: archiv divadla

Loni se ve středních Čechách setkala tato akce se značným ohlasem spojeným se zapojením řady souborů. I těch amatérských, a to včetně spolků či škol. Co se bude dít letos, se teprve ukáže. Jednak se uvidí, jak se budou vyvíjet opatření proti koronaviru, jednak se soubory začaly prostřednictvím formuláře na webu nocdivadel.cz registrovat teprve před týdnem – a čas na to mají až do 26. října. „V letošním roce je bez účastnického poplatku, aby se mohly zapojit i ty soubory, pro které je situace vyvolaná pandemií koronaviru existenčně náročná,“ upozornila Míkovcová na změnu.