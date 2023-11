Foto, video - Blíží se čas Adventu, v Lidicích jej přívitali vystoupením dětí a společně rozsvítili vánoční strom v Malém parku v centru obce.

Video sestřih / Rozsvícení vánočního stromu v Lidicích / 24. 11. 2023 | Video: Bohumil Kučera

V páteční podvečer, 24. listopadu 2023 se sešli tradičně před budovou obecního úřadu v Lidicích občané a účinkující za účelem slavnostního rozsvícení vánočního stromu, ten hrdě postává jen nedaleko, v Malém parku. A čím je zvláštní? Jedná se vlastně o dvoj strom a letos dostal z gruntu novou výzdobu. No a aby toho nebylo málo, je ozdobené i stromořadí v parčíku

Počasí letos nebylo příjemné, přes noc byl silný vichr a pršelo, tak měli lidičtí trochu obavy, jak to celé dopadne. K večeru se ale počasí trošku umoudřilo, a i tak přišel k duhu čaj anebo voňavý svařáček. Přítomné ale nejvíce, hlavně u srdce, zahřál připravený program.

V samém úvodu si přítomní vyslechli milý proslov paní starostky Veroniky Kellerové. Pak už všem zazpívaly děti z MŠ Lidice a jejich hosté a milý hudební doprovod, Lenka Musilová a Jan Paulík.

Dále pokračoval pěvecký sbor absolventů MŠ Lidice pod vedením Soni Macháčkové, ředitelky MŠ.

Pak už děti odpočetly okamžik samotného rozsvícení stromu v Malém parku. S tím jim pomohl místostarosta Tomáš Skála, a učinil to mírně „napínavé“. Pod rozzářeným stromem, to už je také tradice, zazpívali buštěhradští skauti pěkné české koledy a si přítomní se rádi přidali. Atmosféru doplnily ohňové koše a též stánky s drobným zbožím a také se prodávaly výrobky dětí ze školky. Děti si totiž šetří na novou keramickou pec. Obec Lidice jim již významně přispěla, přidaly se také Makotřasy, ale stále ještě to není dost. Kdyby jim tedy chtěl někdo pomoci, budou moc rády a umožní jim to pokračovat v oblíbené činnosti, a že jim to šlo.

Prohlédněte si i krátký video sestřih, více vám o atmosféře této možná skromné, o to ale milejší akce, napoví.

Vánoce jsou období, kdy dárky potěší, ale to, co je nejvíc, je čas strávený s blízkými, ve zdraví, při pohledu na šťastné děti a rodinu. Tak za rok opět v Lidicích na viděnou!

Autor: Bohumil Kučera