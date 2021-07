Díky dlouholetému přátelství Davida Kollera s primářem interního oddělení Nemocnice Slaný Ondřejem Čermákem se kromě přislíbeného zářijového koncertu podařilo v letošním roce ve slánském špitále hned několik úžasných věcí. Nejen natočit se slánskými zdravotníky videospot na podporu očkování, kde vystoupil rovněž David Koller a další čeští muzikanti a herci, ale také uspořádat na jaře benefiční koncert, díky kterému mohla slánská nemocnice zakoupitza 750 tisíc korun ultrazvukový laser, který pomáhá pacientům po covidu při doléčování poškozených plic.

„Když začala pandemie, David Koller se sám nabídl, zda by nám mohl nějak pomoci, což se také stalo a už v době covidové se zrodila myšlenka, že až ta hrůza jednou skončí, tak by jako poděkování rád udělal koncert pro zdravotníky, a především pak pro sestřičky a pomocný personál, kteří si nejvíce sáhli na dno. Ve chvíli, kdy se situace zklidnila, začali jsme vystoupení ve Slaném plánovat. Konečné datum padlo na 9. září Pokud nepřijde další vlna koronaviru, sejdeme se všichni v září ve slánském letním kině. O jedinečný zážitek se chceme podělit i s veřejností. Lidé si tak mohou zakoupit v předprodeji ještě zbývající vstupenky, které jsou ke koupi za nejnižší možnou cenu, jakou jsme mohli vyjednat,“ sdělil ke koncertu primář Ondřej Čermák.

Jako předkapela vystoupí v letňáku úspěšná slánská skupina Totální nasazení. Areál se otevře 9. září veřejnosti v 17 hodin. Okolo 20. hodiny vystřídá Slaňáky kapela Lucie.

„Koncert chceme pojmout nejen jako poděkování a zábavu pro lidi, ale také věnovat vzpomínku všem, kteří jak z řad pacientů, tak i zdravotního personálu takové štěstí neměli a covid nepřežili. Je to poděkování a zároveň určité memento, abychom se obávaného viru co nejdříve zbavili, a to jedinou možností - podporou očkování zbývající populace. Opravdu už nechceme nikdy zažívat, co jsme zažili. Byl to svým způsobem ekvivalent válečného stavu,“ uzavřel primář Ondřej Čermák.

Více informací o koncertu a vstupenkách lze nalézt na www.kultura.slansko.cz