OBRAZEM: Malíř Jan Dinga vystavuje v Kladenském zámku až do března

Kladenský malíř a pedagog Jan Dinga, který oslaví 3. dubna 70 let, je stále aktivním umělcem, který kromě vlastní tvorby vyučuje výtvarnou výchovu žáky Základní školy v Norské ulici v Kladně. V prostorách Kladenského zámku je nyní až do 20. března k vidění výstava jeho obrazů nazvaná Souznění. Dílo, kde nechybějí velkoplošné obrazy, vás zavede do světa fantazie.

Malíř Jan Dinga vystavuje v Kladenském zámku až do března. | Foto: Pavla Sirůčková

Jak sám výtvarník říká, pro jeho tvorbu je ze všeho nejvíce důležité světlo. Dodnes mu umožňuje vyjádřit magické vztahy mezi nehmotným prostorem a zdánlivě neživými prvky přírodního universa. Snad proto každé Dingovo plátno otevírá novou cestu. Cestu pro toho, kdo nevnímá jen očima, kdo se chce vydat na pouť, kde neexistují příkré svahy, ostré hranice. Kde se nežije ve spěchu, kde cílem a smyslem nejsou peníze, rivalita, byznys. "Krása je na světě proto, aby se jí člověk snažil přiblížit tím, že k ní něco přidá. Vznikla a tak žije dál. Nevědomá květina mezi tisíci květy. Snažím se, aby moje obrazy byly pro diváka neznámým zázrakem," říká Jan Dinga.