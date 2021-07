Doménou prázdnin je Sen noci svatojánské, velkolepá inscenace, která spojuje oba herecké soubory, činohru a loutkové Divadlo Lampion. Soubor ji odehraje dvakrát už v červenci v kouzelné atmosféře večerního nádvoří hradu Kašperk, následovat budou srpnové reprízy na zámku v Lánech, ve skanzenu Vysoký Chlumec a v Polabském národopisném muzeu v Přerově nad Labem.

V srpnu, 11. a 14., bude kladenské divadlo hostovat na Lodi Tajemství, kde v pražské premiéře uvede představení Jak umřít na rokenrol. Autorskou hudební inscenaci o životě Mikiho Volka režíroval a přímo pro Jana Krafku napsal Miroslav Hanuš.

„Je to strhující osud. Těch pár let absolutního úspěchu a pak přežívání a pád až na dno. Podobné osudy mne fascinují. Byl to umělec. Možná to někdo neví, ale umělci nemívají nejlehčí život. Hlavně ti posedlí. Věří své hudbě, svým obrazům, svému divadlu… Někdy si kvůli němu uříznou ucho, někdy duši,“ řekl Hanuš.