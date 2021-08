Miluji tě, ale… Divadlo chystá představení pod hvězdným nebem Zámecké zahrady

Zahrada Kladenského zámku má jedinečnou atmosféru a co teprve, když zde kladenský profesionální divadelní soubor sehraje večer přímo pod hvězdami své představení. Pokaždé to stojí za to.

Snímek z představení Miluji tě, ale… | Foto: Městské divadlo Kladno

Kladeňáci i ostatní návštěvníci největšího středočeského města mají díky tomu ve čtvrtek 2. září od 20 hodin ideální příležitost zakončit léto stylově. "Nenechte si proto ujít výjimečnou příležitost užít si open-air uvedení inscenace Miluji tě, ale… Neuvěřitelně zábavná komedie o vztazích mezi ženami a muži. Přijďte se zasmát tomu, co důvěrně znáte! Konec léta s velkou porcí zábavy a pěveckých i tanečních čísel za doprovodu živé hudby. Jsme zpět a těšíme se na vás," zve na představení Ilona Š. Hájková z kladenského divadla. V režii Jiřího Š. Hájka se na pódiu divákům představí herecké hvězdy jako Barbora Janatková, Barbora Hron Vovsíková, Tomáš V. Hron nebo Viktor Zavadil. Vstupenky je možné zakoupit online na www.divadlokladno.cz nebo na pokladně divadla.