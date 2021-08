Mnichovický festival prostřídá hudební hvězdy novými nadějemi

Slovenští No Name - a hlavně Arakain s Lucií Bílou. To jsou hlavní hvězdy hudebního festivalu Mnichovické Rockování, který se od sobotního poledne koná v areálu Halašák v Mnichovicích na Praze-východ: v tamní Sportovní ulici; naproti fotbalovému hřišti. Alespoň právě na tahle jména z pestré palety účinkujících upozornila za organizátory Eva Havelková.

Fotografie z minulého ročníku festivalu Mnichovické rockování. | Foto: N.S.E.F. production

Fanoušci se podle jejích slov mohou těšit nejen na rockovou a metalovou muziku, ale i na další žánry. A také na připravené zázemí. „Dvě stage, after party, stanové městečko s možností přespat přímo v areálu, voda i parkování zdarma," vypočetla, co je nachystáno. Program na hlavním pódiu, označeném jako ČEZ stage, zahájí svým koncertem zpěvačka a herečka Bára Poláková, zve hned na samý začátek producent festivalu Lukáš Fousek. „Její písně Nafrněná nebo Kráva si svým nadhledem a vtipem získaly celé generace," připomněl. S tím, že po jejím odchodu z pódia už muzika přitvrdí: vystoupí kapely Kreyson Memoriál a Hudba Praha Band či zpěvák Petr Kolář s kapelou; ten je speciálním hostem Nadace Šťastná hvězda, s níž festival spolupracuje. Večer pak bude patřit účinkujícím, jež vypíchla Havelková. „Finále obstará vibrující rocková poloha hlasu Lucie Bílé ve spojení s českou metalovou legendou Arakainem," těší se Fousek. Hudební bonbonky, které se navíc pro řadu posluchačů stanou první ochutnávkou, nabídne také druhé pódium. To bude patřit finalistům Skutečné ligy, jak se jmenuje největší tuzemská soutěž v živém hraní. I ta je Fouskovým projektem, přičemž producent připomíná, že ji už několik let zaštiťuje Středočeský kraj. Soutěž má podpořit neprofesionální hudební skupiny – a nikoli jen ty začínající – objevit nové talenty, nabídnout jim zkušenosti i pomoci odstartovat hudební kariéru jejich představením široké veřejnosti. „Jednou z takových možností je právě náš festival. Pro diváky je program na druhém pódiu zase osvěžující příležitostí objevit a nadchnout se pro nové hudebníky," poznamenal Fousek. V rámci festivalu se letos za Skutečnou ligu představí hard-popová Madam Royal, kytarista Martin Jáchym & The Common Sense, kapela Bikini hrající rock´n´roll, punk, chilli death-pop-folk, dále vystoupí rockoví alternativci Pan Sysel a další i ryze rocková kapela Vivian. Současně Fousek upozorňuje, že 16. ročník Středočeské Skutečné ligy právě běží – a neprofesionální rockové kapely se ještě do 21. srpna mohou přihlašovat na portálu projektu. „Třeba se s nimi za rok uvidíme právě na Mnichovickém rockování," poznamenal. Navštívit tuto akci doporučila na facebooku i středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN), která je v Mnichovicích místostarostkou. Upozornila, že festival má už ve městě tradici. „Mnichovické rockování se do open air služby hlásí už po čtrnácté," potvrdila Havelková. Pecková také radí, jak se na něj návštěvníci mohou nejlíp dopravit. „Auto nechte doma; přijeďte vlakem. Trať Praha hl. nádraží–Benešov. Vlak jezdí každou chvíli a areál je hned vedle nádraží." Program Mnichovického rockování



ČEZ stage:

12.00–13.00 Bára Poláková

14.00–15.00 Kreyson Memoriál

16.00–17.00 Hudba Praha Band

18.00–19.00 Petr Kolář & Band

20.00–21.00 No Name

22.00–23.00 Arakain + Lucie Bílá



II. Stage – Středočeská Skutečná liga:

13.00–14.00 Vivian

15.00–16.00 Pan Sysel a další

17.00–18.00 Bikini

19.00–20.00 Martin Jáchym & The Common Sense

21.00–22.00 Madam Royal



Zdroj: N.S.E.F. production