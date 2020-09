Slavnostní otevření 48. ročníku výstavy na téma Krajina spojené s předáváním medailí oceněným dětem se koná ve čtvrtek 24. září od 11 hodin v Lidické galerii. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice je jednou z největších světových přehlídek dětské tvorby. Byla založena k uctění památky 82 lidických dětí, které byly zavražděny německými nacisty v roce 1942, a připomíná i všechny další dětské oběti válečných konfliktů.

Umělecký sklář Jiří Pačinek při výrově ocenění, palety ze skla. | Foto: archiv Lidická galerie

Výstava je zároveň i soutěží, které se mohou účastnit děti ve věku od čtyř do 16 let. „Všechna vystavená díla vybrala odborná porota. A konkurence byla letos veliká. Do Lidic poslaly svá výtvarná díla – grafiky, malby, kresby, objekty, filmy, fotografie – děti ze 78 zemí světa. Z celkového počtu 22 216 výtvarných prací udělila odborná porota 1 403 ocenění,“ vypočítává kurátorka Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice (MDVV) Stanislava Doleželová Bočanová.