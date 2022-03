Hudebníci ze šesti skupin z celého kraje se utkají o ceny poroty, respektive Cenu hejtmanky Středočeského kraje. Během finálového koncertu si převezme ocenění i slánské uskupení Madam Royal, které je vítězem letošního hlasování o nejoblíbenější začínající kapelu veřejnosti. S končícím finálovým koncertem se spustí registrace skupin do již 17. ročníku.

„Živá vystoupení mladých hudebníků s autorskou tvorbou před porotou a diváky zároveň je pilířem soutěže a všechna kola projektu, podporujícího jejich růst a motivaci, se odehrávají jako otevřené koncerty přístupné zdarma veřejnosti,“ pozval milovníky muziky všeho věku zakladatel a zároveň ředitel soutěže Lukáš Fousek.

O tom, že i v Kladně to bude parádní podívaná, svědčí fakt, že za dobu existence soutěže se do ní přihlásilo více než 6 000 kapel a bylo odehráno přes 4 000 živých vystoupení v základních kolech před odbornou porotou.

Brána do světa

Díky podpoře Lukáše Fouska, jeho hudebním kontaktům po celém světě a Asociaci rozvoje kulturních aktivit APRKA, se daří nezřídka úspěšné muzikanty ze Skutečné ligy prosadit nejen v Čechách ale i v zámoří.

"Podařilo se nám už dostat kapely ze Skutečné ligy například do Los Angeles (USA) na showcasový festival MUSEXPO nebo do Polska na Pol'And'Rock s neuvěřitelnou návštěvností až 750 tisíc lidí za den," připomněl ředitel soutěže.

Co se týká porotců, jsou mezi nimi jak profesionálové, tak další osobnosti. Kapely přitom sledují po celou dobu soutěže od základních kol.

Jak sdělila například jedna z porotkyň bubenice a umělecká maskérka Jenny Joey: „Kapely osobně hodnotím podle celkového dojmu, tedy jak na mě působí frontman, zda komunikuje s publikem a jak to kapele dohromady hraje. Také jestli má kapela sladěnou image, klade důraz na vizuální stránku a zda by mohla zaujmout nové nezávislé posluchače, například na hudebním festivalu, nebo jestli je její tvorba pouze záležitostí takzvaně pro pár přátel."

Madam Royal

Mezi šesti skupinami finálového večera o ceny poroty, respektive Cenu hejtmanky Středočeského kraje je i Madam Royal, která vyhrála hlasování veřejnosti Středočeské Skutečné ligy 2021.

Hlasování se uskutečnilo na webových stránkách kraje, který je již druhým rokem partnerem této největší tuzemské soutěže mladých kapel v živém hraní.

Hard-pop kapela Madam Royal vznikla v lednu 2019, respektive vstala z popela kapely By The Way. V minulosti nahrávala v prestižních studiích SONO Records, Propast, Rooftop Studios nebo KD Mlejn, kde v roce 2017 také vznikla debutová deska s názvem Takový Jaký Sme.

Kapela se objevila v několika rádiových i televizních hudebních hitparádách, vystupuje na festivalech, jako jsou Basinfirefest, Rockování, United Islands, Ostravský Festival v ulicích, Masters of Rock, Cibulafest nebo fenomenální Poland Rock.

Vystoupila také po boku kapely Rybičky 48, když vyhrála soutěž ve fanouškovském hlasování na Facebooku v Lucerna Music Baru.

I junioři to dokážou rozjet

V dubnovém finále v Kladně se utkají také Katka Rejmonová & kapela, Stoner Toad, Wotazník, Back To Roots a vítěz juniorské kategorie The Smallpeople, originální hudební uskupení při ZUŠ Rakovník.

„Kapela při naší škole funguje již třináctým rokem. Za tu dobu jí prošla více než stovka malých hudebníků a zpěváků, kteří u nás zůstávají od zhruba deseti let až do maturity. Máme úžasnou podporu v ředitelce naší školy,“ představila juniorské vítěze Martina Polanová, vystudovaná operní pěvkyně, členka několika kapel a učitelka zpěvu při ZUŠ Rakovník, která The Smallpeople vede spolu s kolegou Leošem Janouškem.

Ten zase pro děti skládá originální písně či nově a zábavně textuje světové i české melodie.

Kapela The Smallpeople vznikla díky karnevalu. „Před třinácti lety jsem ve městě chtěla dělat karneval, ale ne tak, že se přitom pustí deska nebo cédéčko, ale aby děti hrály dětem. Takže jsme s Leošem pro karneval daly dohromady pár prvních dětí ze zušky a hrály jsme s nimi na akci písničky pánů Uhlíře a Svěráka a také pohádkové. Zjistili jsme, že se to líbilo jak dětem, tak nám učitelům, a když jsme dostali požehnání od vedení školy, založili jsme naši kapelu. Sházíme se dvě hodiny týdně a také jezdíme na soustředění,“ prozradila Polanová.

Jen pro amatéry

Úspěšný talentový hudební projekt Skutečná liga pomáhá již 17. rokem amatérským rockerům „rozjet“ kariéru. Třetím rokem soutěž zaštítil Středočeský kraj. V závěru dubnového finálového koncertu Středočeské Skutečné ligy 2021, který se uskuteční v Kulturním domě v Kladně na náměstí Sítná, pak Středočeský kraj jako partner soutěže spustí spolu s pořadateli přihlašování do dalšího, již 17. ročníku soutěže.

Zúčastnit se může každá kapela, která nemá hudbu jako hlavní zdroj svých finančních příjmů. Podmínkou také je, že skupina musí mít repertoár složený z vlastní autorské tvorby v rockových mantinelech a být schopna zvládnout živé hraní.

Registrace kapel bude probíhat na webu skutecnaliga.cz, kde zájemci najdou i podrobný program jednotlivých koncertů Středočeské Skutečné ligy.