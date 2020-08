„Chceme do Kladna přinést nový festival zaměřený na nemainstreamovou hudbu, situovaný do prostředí někdejších železáren, přímo pod ikonickou trojici vápenných pecí, kde je i skvěle opravená stará hala Strojovna. Prostor se po letech útlumu znovu vrací k životu, k čemuž by festival mohl pomoct,“ popisuje Petr Dočekal, provozovatel úspěšného kladenského klubu Autodafé a zároveň člen organizátorského spolku Oživme Kladno.

Hlavním tahákem pilotního ročníku bude švýcarská kapela The Young Gods, na jejíž účast vybrali pořadatelé finance prostřednictvím portálu HitHit. Uskupení, které v 80. letech zcela proměnilo povahu rocku a inspirovalo celou generaci hudebníků od U2 přes Davida Bowieho po Nine Inch Nails, vydalo loni novou desku a do Kladna by mělo přijet představit i svou novou biografii. „Měli jsme ambici přitáhnout do Kladna světovou kapelu. Postindustriální ladění muziky The Young Gods se navíc do prostředí železáren skvěle hodí. Je to něco jako splněný sen,“ uvádí další z organizátorů Jaroslav Zelenka.

Pod kladenskými vápenkami se dále představí hiphopoví klasici PSH, experimentující hiphopeři WWW Neurobeat, nový elektronický projekt Michala Milka Bolehlav, shoegaze kvarteto z Rakovníka Manon Meurt a další. O tečku za programem se postarají DJ Bidlo a DJ Sedloň. Festival je koncipovaný jako multižánrový, vedle hudby tak na něm vystoupí například kladenské divadlo V.A.D., doprovodný program obohatí mimo jiné také výtvarné umění.

„Jako každý v této době řešíme řadu nejasností i rozpočet. Děláme ale vše pro to, aby šlo o špičkový festival. Momentálně je ve hře několik variant toho, jak vše ve výsledku bude vypadat, hodně záleží i na tom, jak se bude dařit předprodeji,“ doplňuje Petr Dočekal.

„Industriální zóny a technické památky jsou pro Kladensko velmi charakteristické. Myšlenka uspořádat hudební festival v kulisách Poldovky rezonuje v různých podobách již řadu let, ale teprve letos dostává konkrétní obsah v podobě festivalu ZÁŘE. Organizátoři mne oslovili již vloni a hned po první schůzce bylo zřejmé, že akci pro její jedinečnost podpoříme. Festival se uskuteční navzdory koronavirové krizi, ale i s nižším rozpočtem se bude na co těšit. Osobně jsem velmi zvědavý na legendární kapelu The Young Gods,“ uvádí Filip Zoubek, pověřený vedením oddělení kultury Magistrátu města Kladna.

Festival připravuje spolek Oživme Kladno ve spolupráci a s finanční podporou Statutárního města Kladna. K dalším partnerům akce v tuto chvíli patří Ministerstvo kultury, Středočeský kraj a společnosti Tepo Kladno a Teplárna Kladno.