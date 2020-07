A co vás letos na náměstí čeká? Devět pátečních večerů se skvělou hudbou různých žánrů, od country, přes blues až po roztančené reggae. Vstup jako tradičně zdarma. Všichni jsou vítáni

10. 7. Deratizéři (folk-rock) / Dilemma In Cinema (punk-rock)

17. 7. Slánský BAND (pop-rock, taneční hudba)

24. 7. The Bladderstones (blues-crossover)

31. 7. Juraj Schweigert & The Groove Time (SK) (blues)

7. 8. U-Style (country)

14. 8. Skutečná liga Středočeského kraje – Free Candy (alternative rock) / Holborn Stereo (indie rock) / Bikini (punk-rock’n’roll)

21. 8. Rastafidli Orkestra (reggae)

28. 8. Funny Ukulele Band (pop/blues/swing/rock a trochu punk)