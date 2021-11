Hudební uskupení Mandala pokřtilo ve slánské Restauraci Na Střelně autorské CD. Před zraky návštěvníků hudebního setkání byl navíc odhalen a spuštěn i nový videoklip s názvem Buď svůj. Kmotrou CD se stala oblíbená slánská písničkářka Simona Klímová.

„Do sálu restaurace nás přišlo podpořit na 70 diváků, takže byl prostor plný do posledního místa. Všem zúčastněným moc děkujeme a věříme, že odešli spokojení jako my. Zároveň chceme poděkovat našemu zvukaři Pavlu Jindrákovi za perfektní zvuk a kmotře Simoně Klímové za pokřtění CD a její krásné hudební vystoupení. Pavlovi Stránskému dále za to, že hudební nosič vůbec vznikl a Radkovi Valentovi za skvělou práci při natáčení a tvorbě videoklipu. Dík náleží i Tondovi Knížkovi a Zdeňkovi Hasíkovi - kolegům z kapely Dřeváci,“ poděkovala za jedinečné setkání členka a spoluzakladatelka Mandaly Michaela Pilařová.