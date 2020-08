OBRAZEM: Rastafidli Orkestra přivezli reggae na slánské náměstí

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pražské uskupení Rastafidli Orkestra to rozbalili ve Slaném na Masarykově náměstí na letošním předposledním koncertě pod širým nebem pořádném v rámci letního festivalu Music on the Square / Hudba na náměstí.

Koncert Rastafidli Orkestra ve Slaném. | Video: Jitka Krňanská