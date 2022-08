Prvně jmenované svěží hudební uskupení je tvořeno trojicí muzikantů. Rozkvěty o sobě říkají: "Jsme mladá začínající slánská kapela, kterou můžete potkat ve slánských hospůdkách a na různých akcích co se dějí kolem. Od prosince loňského roku, kdy jsme se jako kapela dali dohromady, jsme odehráli už několik koncertů, Jedeme dál, baví nás to a snažíme se víc a víc zlepšovat jak v hudbě, tak textově."

OBRAZEM: Hudba na náměstí ve Slaném zněla v rytmu blues a rocku

Tancovačku Martina Dvořáka utváří už roky pětice kamarádů, kteří společně hrají více než deset let, a jak název napovídá, jejich doménou jsou klasické zábavy. Věkové rozpětí členů je od 18 do 54 let. Repertoár mají široký, od starých hitů až po současnou českou muziku. Sestavu kapely tvoří – Květa Ševčík (zpěv a kytary), Milan Obr (zpěv, klávesy, el. kytara), Petr Hartman (zpěv a bicí), Martin Dvořák (baskytara), Matěj Hartman (bicí).

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.