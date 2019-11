Starosta Královic Luděk Šofr s družkou Kateřinou byli rovněž v dobovém oblečení přestrojeni za hospodáře a hospodyni. V průvodu nechyběli, kromě dalších, mnich, šašek, stejně jako žebrák, kterému svatý Martin daroval, dle legendy, polovinu svého rozetnutého pláště.

„Svatomartinský průvod jsme uspořádali u nás ve vsi poprvé a uvidíme, jak se to lidem bude líbit. Vyšli jsme od rybníka, prošli obcí až ke mlýnu, ke kapličce a následně se přesunuli nahoru do nových Královic. Svatý Martin mi dále, dle tradice, předal živou husu a já ho za to pozval na hostinu. Podávala se pečená husa a Svatomartinské víno,“ řekl starosta Královic Luděk Šofr.

Sváteční víno v předvečer svátku Martinů bylo k dispozici díky tomu, že Vinařský fond vyhověl letos přání zákazníků a povolil otevírání svatomartinských láhví už v pátek 8. listopadu.