Obrazem: Svěží fesťák zněl Brandýskem pod těžní věží dolu Michael

Open air rock Svěží fesťák to rozbalil pod těžní věží na dole Michael v Brandýsku. Příchozí si užili porci dynamické muziky v podání kapel Fany Ukulele Band a All Right Band. Tančili malí i velcí.

Svěží fesťák – Open air rock v Brandýsku | Video: Jitka Krňanská