„Poděkování za krásnou akci proto náleží zejména předsedovi představenstva společnosti Vyšehrad 2000 Group Jaroslavu Novákovi a celé Botanice za pohostinnost, která také přispěla k příjemné atmosféře celého dne. Konec konců, známe se celých 30 let a něco už jsme spolu prožili. Věříme v další spolupráci. Den se ohromně povedl a uzavřel tak sérii akcí, kterými jsme si připomněli a oslavili 30. výročí založení školy a potažmo celého Slunce,“ uzavřela dlouholetá ředitelka škol Slunce Blanka Dvořáková, po které převzal před několika lety štafetu její syn Jakub.

Za účasti Petra Macháčka, Jakuba Šafra, Zuzany Žákové, Petra Bendla, Moniky Sonk, Radky Fišarové a kapely Corbel Brothers z Unhoště proběhl večerní koncert a společenské posezení se skvělou moderací Františka Konvalinky a tombolou, ve které každý získal hodnotné ceny. A na závěr přišlo obrovské překvapení v podobě Milana Fialy, který zazpíval největší hity Karla Gotta. A to už se roztančil a rozezpíval celý sál, kde bylo kolem 150 lidí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.