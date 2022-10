Výtvarníci z Čech, Moravy a Slovenska i Německa přenesli do malé vísky na Kladensku to nejlepší ze svého umění. V sobotu i v neděli měli návštěvníci možnost obdivovat na vlastní oči nejen vlastnoruční výrobu šperků Lucie Bílé, která se před časem zasloužila o záchranu kulturního domu v rodné obci, ale i zručnost dalších kreaitivců.

K vidění i ke koupi byly vánoční věnce, originální sněhuláci, svíčky, andílci, perníkové chaloupky a další předměty dotvářející atmosféru Vánoc. Výtěžek z prodeje andělíčků Lucie Bílé putuje na dobročinné účely, stejně jako prodej kousků oblečení z jejího šatníku. Návštěvnici si mohli pochutnat v Otvovicích na občerstvení nebo na kávě LB Cofee.

„V květnu jsme za podpory paní Lucie Bílé uspořádali v otvovickém kulturním domě první výstavu. Ovšem, takový zájem, který jsme zažili o předposledním říjnovém víkendu, jsme nečekali. Strhla se doslova lavina zájmu a lidé stáli u jejího stánku dlouhé fronty. Jsem za to velmi rád, že zapomněli na své starosti a to, co se kolem nás nehezkého děje a dokázali jsme v Otvovicích vytvořit nádhernou a jedinečnou vánoční atmosféru už v říjnu. Je to radost a s jsem rád, že si na výstavy do Otvovic lidé nacházejí cestu. Za to vděčím i Míše Floriánové, šéfredaktorce časopisu Tvoříme s láskou,“ uzavřel Honza Diblíček.

A neméně nadšená byla i Lucie Bílá: "Byl to nádherný víkend. Každá podobná akce je pro mne za odměnu za záchranu našeho kulturního domu. Výstava pro radost má pro mne ještě ten rozměr, že se na ní sešli ti, kteří jsou ručními pracemi posedlí jako já," říká zpěvačka a dodala: "Bylo to nádherné s rozhodně nás tento ročník přesvědčil, že budeme pokračovat. A možná nejen na podzim, ale i na jaře. Myslím, že jsme s Honzou dobrý tým a pokud byli lidé spokojení a šťastní, jsme šťastní i my."