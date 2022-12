V pátek 23. prosince si určitě od 18 hodin nenechte ujít vystoupení Hlasopletu. Neděle 25. prosince bude od 16 hodin náležet vystoupení Davida Deyla, v pondělí 26. prosince zahraje ve stejný čas Ready Kirken a poslední vystoupení je na pódiu vyhrazeno v pátek 30. prosince od 18 hodin skupině Černý brejle.

Pokud jste ještě nezavítali do Pohádkové zahrady u Kladenského zámku, tak to určitě napravte! Čeká na vás magický svět plný světýlek a vánoční atmosféry! Otevřeno je každý den do 21 hodin až do 30. prosince a stejně bude ještě i do konce prosince projíždět centrum města vánoční vláček. Dopoledne je vypravován pro děti ze škol a školek zdarma, poté pro veřejnost od 16 do 20 hodin za cenu 20 korun. Jízdenky jsou k zakoupení v půjčovně bruslí. Děti do pěti let neplatí po celý den.

Nedílnou součástí Kladenských Vánoc je i kluziště. Ledová plocha je na náměstí Starosty Pavla dopoledne zdarma k dispozici kladenským školám a odpoledne je volná pro veřejnost. Půjčovna chlapeckých bruslí je přímo u plochy. Nejmenší velikosti zde najde od čísla 33. Stánek s bruslemi je otevřený od 13 do 21 hodin a jedna hodinová výpůjčka bude stát 50 korun.