Podívejte se: Svatý Martin přijel po roce do Královic i se svou družinou

Hudební doprovod zajistil kladenský smíšený pěvecký sbor Gaudium řízený sbormistryní Lenkou Kubínovou. Obec zajistila pro hosty i malé občerstvení.

Historie družeckých soch

Roku 1788 bylo okolí Družce ozdobeno čtyřmi sochami svatých, zakoupenými ve zrušeném klášteře na Bílé Hoře. Sochu sv. Jana Křtitele zaplatila obec a umístila ji u polní cesty k Dolnímu Bezděkovu. Při stavbě silnice k této obci v roce 1890 byla zchátralá socha odstraněna. Zachovala se pouze část podstavce s datem 1726, která pak dlouhá léta odpočívala na družeckém starém hřbitově. (čerpáno z kroniky obce Družec)

Kdo byl svatý Jan Křtitel?



Podle bible se narodil postarším rodičům, Zachariáši a Alžbětě. Toto narození zvěstoval archanděl Gabriel Zachariášovi, který mu nevěřil, a proto oněměl až do provedení obřízky Jana Křtitele.



Jako mladý odešel Jan Křtitel do pouště, aby se připravil na své budoucí povolání. V poušti se živil medem divokých včel, plody rohovníku - svatojánským chlebem (podle některých překladů kobylkami) a kořínky rostlin. Ve věku 30 let se stal kazatelem, aby připravoval lidi na příchod Vykupitele. Svým příkladným a asketickým životem se stal velmi populární, proto za ním přicházelo mnoho lidí, které křtil v řece Jordánu; takto pokřtil i Ježíše Krista.



V jednom ze svých kázání odsoudil i Héróda Antipu za zavržení manželky a sňatek se ženou vlastního bratra. Héródés ho za tuto kritiku nechal uvěznit. Jeho žena řekla své dceři Salomé, ať si přeje jeho hlavu, což se brzy poté stalo – Heródés Salomé vyhověl a Jana Křtitele nechal stít.



Svatý Jan Křtitel je patronem tkalců, krejčích, kožešníků, koželuhů, barvířů, sedlářů, vinařů, hospodských, bednářů, kominíků, kovářů, tesařů, architektů, zedníků, kameníků, pastýřů, sedláků, hudebníků, tanečníků i zpěváků. (zdroj: Wikipedie)