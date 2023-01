Nad zimní krajinou se rozprostírá jasná noční obloha. Pohled na mrazivé hvězdy je dechberoucí, ale vládkyně Zimy je už několik nocí znepokojeně pozoruje. Ztratilo se totiž její ledové kouzlo, které každý rok přivolá těžké mraky plné sněhových vloček. Kam se to kouzlo podělo? Je nutné ho co nejdříve vypátrat! A od toho jsou tu speciální agenti K+M+B ze Sněžné hvězdice.

Během pátrací mise s nimi projdeme širou krajinou a potkáme se s místními obyvateli, kteří se chovají nezvykle podezřele. Jak si s tím K+M+B poradí? Najdou zloděje ledového kouzla a vrátí do zimní krajiny sníh? To se dozvíte v inscenaci o důležitosti lidské pokory k všemocné přírodě a jejím pravidlům. Představení je určeno divákům od 3 let.

Režie: Dora Bouzková

Dramaturgie: Matouš Danzer

Výprava: Pavel Hubička

Hudba: Marek Doubrava

Obsazení: Petra Majerčíková, Štefánie Šubová, Jan Pichler, Radek Pokorný, Petr Šmíd.