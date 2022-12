Stovka listů je věnována pozvání do lokalit, které patří do územní působnosti Přemyslovců, tedy na Slánsko, sever Kladenska a do severozápadního okolí Prahy. Historie a významné počiny obecně prospěšné společnosti Přemyslovské střední Čechy (PSČ), která publikaci vydala, jsou popsány na dvaceti stranách.