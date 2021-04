/FOTOGALERIE/ Kudy kráčela národní historie? Spoustu středočeských i pražských památek, nálezů a událostí představí v celostátních i evropských souvislostech nová stálá expozice v historické i nové budově Národního muzea.

Z přípravy stálé expozice o českých dějinách v Národním muzeu v Praze. | Foto: Deník/Michal Bílek

Právě se buduje – a první návštěvníci by měli mít možnost prohlédnout si ji v létě. Pokud to dovolí opatření proti koronaviru. Či pokud koronavirová nákaza příliš nezbrzdí práce dodavatelských firem. Deníku to řekla vedoucí oddělení vnějších vztahů muzea Šárka Bukvajová.