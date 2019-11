Skvěle přichystaná společenská akce s nevšedním programem přivedla do sálu desítky účastníků, kteří zaplnili místa u všech stolů. Velký zájem o historicky první podprůhonský ples překvapil i pořadatele. O organizaci bálu se v první řadě postaral Spolek Podrůhon, který je aktivní už celou dekádu.

Jeho členové vymýšlejí pro sebe i své sousedy celoročně řadu aktivit. V den bálu dokončili například Podprůhonští i altán na hřišti Bukovka, který bude trvale sloužit k pořádání kulturních akcí.

V sobotu byla kromě jiného uvedena do života nová publikace Paměť Podrůhonu, která vznikala několik let za přispění pamětníků, jejich potomků, spolku Halda, vedení města a dalších subjektů. Při křtu publikace nechyběli její tvůrci, mecenáši ani primátor města Kladna Dan Jiránek. Za dlouhodobou podporu aktivit Podprůhonu odešli vybraní účastníci plesu domů s pamětní plaketou.

„Spolek Podprůhon má v současné době kolem 200 členů. Na ples jsme prodali 180 míst k sezení a zhruba 30 k stání, takže účast předčila naše očekávání. Jsme velmi mile překvapeni. Když děláte něco poprvé, nikdy nevíte, jak to dopadne. Trochu jsme se obávali, když bál neuděláme v Podprůhonu, že tolik lidí nedorazí. Ale u nás není tak velký prostor pro pořádání plesu, ani ke Kulatý bábě, bývalé hospodě, se nevejdeme. Jsme rádi za Kino Sokol,“ řekla předsedkyně Spolku Podprůhon Kateřina Jůzová, která ve čtvrti žije a pochází odtud, jelikož dům zde zakoupila kdysi její prababička.

Jak potvrzuje předsedkyně, neměnila by. „Jsme taková vesnice uprostřed města. Děti vyběhnou ven a jsou na venkově a přitom do centra Kladna to máme na skok. Díky akcím a brigádám, které společně děláme, se lidé stmelují a přátelí se spolu i ti, kteří by se třeba jinak nepoznali. Lidé, kteří bydlí pod dlouhými schody, se najednou setkávají s těmi, kteří bydlí na druhé straně Podprůhonu a stávají se z nich přátele. A to je účelem spolkové činnosti, dodala Jůzová.

Popdrůhonský bál nabídl kromě křtu knihy a předávání plaket i další zajímavý program. Večerem provedl moderátor Milan Iléš. Se svou kapelou Orchestar zahráli k tanci a poslechu to nejlepší z 50. a 60. let. Na pódiu se představily dále místní kapely Dutý ale Frý a Johny a spol.

Nechybělo domácí občerstvení, tombola a řada překvapení. K zakousnutí bylo i opékané prasátko, Eviny pomazánčičky, koláč od paní Satýnkové, paní Svatošové a další.