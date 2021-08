Představí se slovenské noise-technové duo Tittingur, skládající nekonečný soundtrack ke konci všech dnů, letošní objev místní scény C4AT v živém audiovizuálním setu s výtvarnicí Ver, energická dvojice TraumaTorr, britský producent Headless Horseman nebo polská hvězda alternativní taneční scény VTSS. Videoprojekce a světelný design, doprovázející většinu hudebních vystoupení, obstará umělecký kolektiv sdružený pod Lunchmeat studiem.

Areál Poldi byl řadu let pro veřejnost uzavřený. Mezi chátrajícími halami a rozlehlým brownfieldem se ale díky osvíceným novým majitelům otevírá přechodný prostor pro kulturní produkci. Jako pilotní událost zde pod hlavičkou Lunchmeat festivalu, každoroční mezinárodní události věnované aktuální nezávislé elektronické hudbě a digitálnímu umění, proběhne hudební večer s názvem Till The Last.

Program představí celkem sedm hudebních a audiovizuálních projektů z České republiky i ze zahraničí, a to s velkolepým vizuálním doprovodem ve formě živých videoprojekcí a pokročilého světelného designu. Pořadatel slibuje koncertní i taneční zážitek a také možnost nahlédnout do běžně nepřístupných prostor opuštěné nitridační haly.

„Postindustriální krajina je velmi blízká naší estetice a přesto, že areál Poldi už dlouho chátrá, zachovala se tady silná atmosféra, která promlouvá se zvláštní naléhavostí a tíživostí. To jsme se snažili přenést i do naší hudební a vizuální dramaturgie, stejně jako hutný zvuk a pohlcující světlo, které vždycky byly pro toto místo typické,“ vysvětluje hlavní dramaturg a ředitel Lunchmeat festivalu Jakub Pešek. „Zároveň jsme akci pojmenovali Till The Last, což odráží náš vděk, že můžeme dělat kulturu na takovém místě, ale i vědomí, že ani toto místo, ani naše akce, vlastně ani my sami nebudeme trvat věčně,“ dodává.

Nekonvenční zvuky

Během páteční noci 13. srpna se představí umělkyně Claudia, kterou zajímají nekonvenční zvuky a prozkoumávání DJingu jako umělecké formy. Šéfuje klubové noci a podcastu Deviant a je také spojená s klubem Ankali. Jako DJ propojuje starý svět se špetkou budoucnosti, fragmenty různých žánrů s úlomky naštvanosti a únavy.

Noise-techno duo Tittingur (Matúš Mordavský a Dominik Suchý) dělá hudbu pro konec veškerého času, syrovou, nekompromisní a zničující. Distortované syntezátory, zmutované elektrické kytary a chaotické bicí spolu vytváří znepokojující, ale energickou koláž.

Duo TraumaTorr tvoří hudebníci a zvukoví designéři Trauma a Oliver Torr. První je šéfem proslaveného kolektivu Wrong, druhý tento rok vydal album Fragility Of Context, které sklidilo pozitivní ohlasy od hudebního tisku. Jejich set se skládá z improvizovaných frenetických textur, defektních beatů, vokálních experimentů a newageových melodií.

Producent Headless Horseman vyznává dokonalost bez kompromisů. Modus operandi jeho precizně vystavěných nahrávek je temné, syrové a rytmické techno s vlivy IDM. Do povědomí fanoušků současné klubové hudby ho dostaly jeho vytříbené sety v Berghainu, Berlin Atonal nebo Boiler Room, v nichž se spoléhá výhradně na hardwareové vybavení. C4AT patří mezi velké objevy domácí scény – letos vydal debutové album Strahov na Wrong.

Člen kolektivu Organizovaný Plevel se spojí s vizuální umělkyní, která si říká Ver a spolu v premiéře zahrají modulárový AV set, pohybující se v škatulce industriálního techna s kořeny v metalu. Živá produkce vychází z analogového vybavení doplněného syrovou digitální projekcí, která má potenciál nenechat nikoho v klidu. Producentka VTSS se před lety objevila jako klíčová postava radikálního undergroundu polské klubové scény, od té doby se už zvládla etablovat jako jeden z nejvýraznějších talentů současného globálního techna.

Její sety emanují energii v nejčistší podobě. Vychází z historie i aktuálních mutací techna, acidu, EBM a hardcore, míchá žánry, scény, minulost a současnost s nezaměnitelnou kadencí a silou.

Møreti je veterán české taneční scény, který od začátku tisíciletí odehrál stovky hodin na open airech i v klubech. Jeho touha objevovat novou hudbu a ovlivňovat vkus posluchačů neutuchá ani po dvaceti letech DJingu.

Sestava:



Claudia dj set

Tittingur live, visuals Lunchmeat studio

Traumatorr live, visuals Lunchmeat studio

Headless Horseman live, visuals Lunchmeat studio

C4AT & Ver AV live

VTSS dj set, visuals Lunchmeat studio

Møreti dj set