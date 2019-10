Primátor Dan Jiránek v pátek 11. října předal ceny mladým architektům, kteří se přihlásili do studentské soutěže. Za nejlepší návrh revitalizace části největšího a nejlidnatějšího kladenského sídliště Kročehlavy poletí výherce - Olga Lebedeva z fakulty architektury ČVUT Praha - do Japonska. Už pátý ročník vyhlásilo město Kladno a architekt David Vávra ve spolupráci s Českým centrem Tokio a Raymond Architectural Design Office, Inc. Akce připomíná přínos významného kladenského rodáka světové architektuře.

Hlavní cenu pátého ročníku Ceny architekta Antonína Raymonda vyhrála Olga Lebedeva z fakulty architektury ČVUT Praha. Získává tak dvoutýdenní pobyt v Japonsku. Druhé místo získaly dvě autorky - Lenka Watersová také z ČVUT Praha a Diana Hodulíková z fakulty architektury VUT Brno. Cena za druhé místo 30 000 Kč se bude dělit mezi tyto dvě soutěžící. Na třetím místě se umístil návrh Dominiky Tesárkové z fakulty architektury ČVUT Praha, která tak získala finanční cenu ve výši 15 000 Kč.

Do soutěže, kterou podporuje také Česká komora architektů, se přihlásilo 7 studentů architektury a krajinářské architektury. Letošní úkolem bylo vypracovat urbanistické, architektonické nebo projektové studie revitalizace části sídliště Kročehlavy.

„Soutěž jsme založili v roce 2011 s cílem obohatit plány města o odvážné, neotřelé a inspirativní studentské nápady. Mladí lidé tak pomáhají vytvářet a zlepšovat prostředí na Kladně, a tím i život všech obyvatel. Je skvělé, že to funguje a že se každý rok do soutěže hlásí zhruba desítka architektů. Zadání by mohlo odradit i profesionální architekty, je skutečně složité. Prostor sídliště je zahuštěný a důležitá je reflexe toho, kdo na sídlišti bydlí, čehož se studenti zhostili dobře.“ říká primátor statutárního města Kladno Dan Jiránek a dodává: „Účastníci mohou během soutěžního klání představit své vize široké veřejnosti. Důležitá je samozřejmě také popularizace kladenského rodáka židovského původu a mezinárodně uznávaného architekta Antonína Raymonda.“

Letos studenti architektury řešili, jak zvelebit blok kročehlavského sídliště „Okrsek 4“ u bytového domu s bezbariérovými byty Meta mezi ulicemi Litevská, Hřebečská, Jerevanská a V Bažantnici.

Na sídlišti v Kročehlavech žije v panelových domech cca 27 000 lidí. Tamní Okrsek 4, vzniklý v první polovině 80. let minulého století, charakterizují vyšší panelové domy, vysoká hustota obyvatel a málo vzrostlých stromů. Oblast se potýká mimo jiné s velkým nedostatkem parkovacích míst a značným deficitem v opravách komunikací i chodníků. To vše by měli vzít v potaz studenti při zpracování soutěžních prací, které by měly území zvelebit a vtisknout mu novou identitu. Nová atmosféra sídliště by měla kromě úprav cest a silnic znamenat oživení prostoru mezi domy a umožnit obyvatelům strávit zde příjemné chvíle.

„Jsem ráda, že z návrhů můžeme čerpat inspiraci pro plánovaný regulérní projekt. Například úvaha o možném přemístění objektů technického vybavení je pro nás zajímavým tipem," říká předsedkyně výboru pro rozvoj, územní plánování a dopravu Anna Gamanová a dodává: „Vítězný návrh mířil nejen do hmotného prostředí. Autorka se snažila vytvořit prostory pro společenský kontakt, který dnes chybí. Návrh byl krásně zpracován a rozhodnutí poroty jednomyslné."

Přihlášené práce posuzovala odborná porota. Zasedli v ní mimo jiné architekti Aleš Steiner, Jan Červený a Petr Rajtora či vítězka minulého ročníku Dominika Kovandová. Nechyběl ani spolupořadatel soutěže David Vávra. Vítězka soutěže získala dvoutýdenní pobyt v Japonsku spojený s prohlídkou staveb architekta Raymonda a návštěvou ateliéru Raymond Architectural Design Office Inc.

Antonín Raymond je jeden z nejvýznamnějších českých architektů, kteří působili v zahraničí. Považuje se za zakladatele novodobé japonské architektury. Mezi jeho nejvýznamnější stavby patří Gunma Music Center v Tokiu, která je zapsaná na seznamu symbolizující novodobou japonskou architekturu 20. století. V roce 2010 udělilo zastupitelstvo města Antonínu Raymondovi in memoriam čestné občanství Kladna.

Vítězný návrh „Ředkvičky pro Kladno“, autorka Olga Lebedeva

Druhé místo - návrh „Blok sídliště Kročehlavy“, autorka Lenka Watersová

Druhé místo – návrh „ Propojení“, autorka Diana Hodulíková“

Třetí místo – návrh „Šrek“, autorka Dominika Tesárková