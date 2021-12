OBRAZEM: Michal Prokop s kapelou Framus Five vystoupil v pražské Lucerně

Michal Prokop se svou kapelou Framus Five vystoupil v úterý 21. prosince ve velkém sále pražské Lucerny. Na tradičním Vánočním koncertu zazněly zpěvákovy klasické hity i písně z nového, letošního alba Mohlo by to bejt nebe…, za jehož vynikající prodej obdržel Michal Prokop od zástupců vydavatelství Supraphon Zlatou desku. Mezi hosty nechyběl kytarista, zpěvák a leader nejstarší aktivní české rockové kapely Olympic Petr Janda nebo nová nadžánrová kapela Colorful People.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Vánoční koncert Michala Prokopa v pražské Lucerně. | Foto: Deník/Radek Cihla

Koncert se vysílal živě. Diváci tak mohli sledovat přímý přenos jak z dějiště přímo ve velkém sále pražské Lucerny, tak z pohodlí svých domovů nebo dokonce v zahraničí. „Je to takový vánoční dárek od nás pro všechny příznivce kvalitní živé hudby,“ řekl za pořadatele koncertu David Gaydečka. PODÍVEJTE SE: Jak vypadala Praha před desítkami let a jak vypadá nyní