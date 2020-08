Dnešní trasa je poměrně jasně daná a tisíce let neměnná. Jsou jí kamenné řady u Kounova, kam jsem se vydala se slánským infocentrem, jeho vedoucí Zojou Kučerovou a partičkou nordic walkerů – vyznavačů severské chůze se speciálními sportovními holemi.

Nedbajíc posměváčků, kteří si někdy hůlkaře dobírají slovy: „Paní, kde jste nechala lyže?“ nebo „Paní, co máte s nohama, že chodíte s hůlkami?“ jsem zacílila směr slánské nádraží, kde už se shromažďovali první účastníci.

Přestože jsem tentokrát coby začátečnice tyčoviny prosta, jedna z chodkyň mi své hole ochotně zapůjčuje k zácviku. Po příjemné cestě ranním a kupodivu plným vlakem dojíždíme na místo určení do stanice Mutějovice. Část výpravy volí trasu dvacetikilometrovou a vystupuje o stanici dříve. My méně odvážní si dáme do těla dnes v tom vedru jen čtrnáct kilometrů a jdeme vstříc kamenným obrům, které nám jako vzkaz příštím generacím nechali naši předkové.

Svižným krokem, s litrem balené vody, jenž mi věnoval pracovník kounovské železniční stanice a hůlkami v rukou se přece jen šlape o poznání příjemněji než bez nich. Člověk tak dokáže lépe udržet dané tempo, zapojit i jiné svalové skupiny, než které dosud používal, stejně jako ruce, které jindy bezděky plandají kolem těla.

S partičkou sportovně naladěných dam, za doprovodu psí slečny Ťapky a celkem čtyř mužů, včetně tříletého Františka Bartoníčka, stoupáme výš. Vybaveni vědomostmi z muzea v Kounově o jedinečných kamenných řadách, se blížíme kýženému vrcholu, kde obhlížíme kapli sv. Vojtěcha a po několika desítkách minut už i monumentální balvany.

Ty poskládané za sebou sloužily snad kdysi lidem jako kalendář, ale může jít prý i o dílo mimozemšťanů. Atmosféra úžasná, chládek v lese milosrdný a kamenů i hub, kam se jen podíváš.

Plni dojmů, s prázdnými láhvemi, žaludky a sluncem vyprahlé nás všechny z obou tras vítá pohostinství v Mutějovicích. Po chutné krmi a odpočinku nahlížíme do soukromé keramické dílny a obdivujeme um manželů Duchkových. Ti nám odhalují tajemství starých hrnčířských technik. Od teď už například vím, že díky vrbovému dřevu je glazura na hrnečku bílá a popel z lípy dokáže zabarvit vázu pěkně dožluta i bez použití chemie.

Příroda v rukou manželů Duchkových předvádí celou barevnou škálu. Přestože je v Mutějovicích pěkně, nejbližší spoj z poměrně vzdáleného nádraží nám jede za dvacet minut a do Slaného je to dvě hodiny s přestupem. Odkládáme proto plánovanou prohlídku Podžbánského pivovaru. Je tak o důvod více se na romantické místo vrátit jindy.

Vyzbrojeni holemi a svižným krokem s dvěma odpichy za vteřinu, míříme na odpolední zpáteční vlak. I když je tempo bleskové, polovině výpravy mizí motorák v dáli se sbíhajícími se kolejemi. Nikdo ale nakonec nelituje.

Zdržení je beztak původně v plánu a na Džbánu je tak krásně. Vše ještě vylepšuje pan výpravčí, který dvouhodinové čekání na další spoj zpříjemňuje partičce kávou.

Sport pro všechny generace

Klub nordic walking (Klub severské chůze) vznikl ve Slaném díky iniciativě Infocentra. Výletů s hůlkami začalo od jeho vzniku přibývat a jak řekla lektorka Anna Vaníčková, člověk při běžné chůzi s tímto specifickým sportovním náčiním zapojí nejen dolní polovinu těla, ale také horní. Narovná se a začne používat prsní a zádové svalstvo. Takzvaná severská chůze pochází z Helsinek, kde před dvaadvaceti lety nenapadl sníh a bylo třeba zabavit účastníky šampionátu. Ti si nakonec vystačili místo běžek jen s hůlkami. Kdo má chuť se projít svižně s odpichem a poznat nové přátele, má možnost se přidat každou neděli v 15 hodin ve Slaném u zimního stadionu.

Co jsou Kounovské kamenné řady?



Kamenné řady u Kounova, zvané též Kounovské (kamenné) řady, se nacházejí v přírodním parku Džbán, na náhorní plošině Rovina nad Kounovem (525 m n.m.), na katastru obce Domoušice. Jedná se o památku nejasného stáří, účelu a původu. Řady bývají považovány za pravěkou megalitickou observatoř. V seznamu nemovitých památek jsou zapsány jako kultovní místo; podle některých skeptiků se jedná o novověké meze polí. Existuje i řada dalších teorií. Omezený archeologický výzkum, který se před lety v části areálu uskutečnil, nepřinesl přesvědčivé důkazy o žádné z nich. Z vlakového nádraží v Mutějovicích vede na kamenné řay značená naučná stezka. (zdroj: wikipedie)