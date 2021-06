Tentokrát se i soutěžilo. Parket postupně zaplňovaly děti, junioři, tanečníci starší šedesáti let, muži v tradičním tanci severního stylu a jižního přímého stylu.

Následoval tanec šálový, rolničkový, tanec trávy a pestrý válečný tanec. Karolina Majerová zastává funkci hlavního rozhodčího. Hodnotily se rytmus, krok, improvizace tanečníka a kostým, zdali je úplný. Oku lahodily nádherné pestrobarevné kostýmy a také digitální aparáty, telefony i videokamery se plnily záběry.

Petr Majer z organizačního týmu k akci tehdy dodal: „V Kladně jsme potřetí, všichni hodnotí halu dobře. V této partě se pohybuji od klukovských let a vlastně formou četby jsem pronikl do tajů indiánů. Nikdy není pozdě. Ve svých padesáti letech jsem se rozhodl pořídit kostým a začít tančit,“ zavzpomínal jeden z organizátorů.

„Kostýmy si vyrábíme podle obrázků. Já tento mám poprvé na sobě, nese typické atributy stylu, pro který jsem se rozhodl tančit - jižní přímý styl. Je to hodně starý tanec, údajně vznikl jako napodobování lovu bizonů. Byl jsem v Americe a viděl jsem powwow. Bylo by odvážné říkat, že se dají naše slavnosti srovnávat s americkými, ale snažíme se o to. Zanedlouho nás čeká jarní táboření a velký letní tábor na Moravě. A co je důležité, alkohol a drogy jsou na našich akcích striktně zakázány,“ řekl Petr Majer.

Taneční show od mikrofonu doprovázel „tahoun“ celé akce Milan Čikala Mráz. Osm bubenických kapel se neustále střídalo.

Bubeník Milan Aftanas z Kladna ve chvíli volna řekl: „Hraji v sedmičlenné kapele Walden Singers. Byl jsem se podívat jako divák na předešlém powwow a tam mě muzika zaujala. Všechno chce cvik, dá se to naučit. Zpívá se ve vyšších polohách, nesnažíme se artikulovat, ale spíše vydávat hrdelní zvuky, což je náročnější. Nejdůležitější je překonat vlastní ostych.“

Jedinou indiánskou tanečnicí z Kladna byla Jana Mrkvičková. Pro zaneprázdnění se zúčastňuje akcí příležitostně. Tentokrát soutěžila v šálovém indiánském tanci, kde představovala půvabný let motýla.

„Lidí, kteří se zabývají americkým západem, je spousta, přijely desítky zahraničních hostů z celé Evropy. Jsme sice malá země v jejím středu, ale přesto se pyšníme skvělými tanečníky a výbornými kapelami,“ dodal v roce 2011 Milan Mráz.

Břetislav Kostka