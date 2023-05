/FOTOGALERIE, VIDEO/ S koncem dubna odpremiéruje Městské divadlo Kladno pátý titul letošní sezony. Bude jím nová autorská inscenace Miroslava Hanuše, která nese název Stalinův poslední western a humorně pojednává o jednom z temných okamžiků světových dějin. Premiéra proběhne v sobotu 29. dubna v hlavním sále Městského divadla Kladno.

Novou inscenaci Městského divadla Kladno režíruje Miroslav Hanuš. | Foto: Tomáš Glasberger

Je 5. března 1953 a právě umírá Josif Vissarionovič Stalin. Velký fanoušek amerických westernů a nejnebezpečnější muž planety za sebou zanechává pokřivený a vražedný svět, který se s jeho smrtí propadá do naprostého chaosu.

Kdo bude teď vládnout? Co mám udělat pro to, abych to byl já, a co jsou pro to ochotni udělat ostatní? A jak to udělat, abych alespoň přežil? Stalinův poslední western je krutá groteska plná toho nejčernějšího humoru, jejíž autor našel způsob, jak se zlu vykloubené doby a jejích postav konečně vysmát.

Hru přímo pro Městské divadlo Kladno napsal a zrežíroval Miroslav Hanuš, který vycházel ze skutečných historických událostí a postav.

„V životě lidí, stejně jako v životě divadla jsou okamžiky, kdy bychom se měli vyjádřit k některým velmi důležitým věcem kolem nás. To ovšem neznamená, že by to nemělo být formou humornou, v tomto případě až ukrutně groteskní. Protože jak známo smích, stejně jako pláč očišťuje.” vysvětluje Miroslav Hanuš volbu tématu. Paralel mezi historií a současností je totiž celá řada.

Roku 1987 absolvoval pražskou DAMU a po studiu nastoupil do angažmá v Městském divadle Kladno (tehdy Divadlo Jaroslava Průchy). Zde strávil v angažmá pět let, roku 1992 odešel společně s režisérkou Hanou Burešovou do pražského Divadla Labyrint (dnešní Švandovo divadlo) a následně roku 1996 do angažmá v Divadle v Dlouhé. Je spoluzakladatelem divadelní skupiny Veselé skoky, která byla počátkem milénia jedním z předních českých uskupení věnujících se pohybovému divadlu. Divákům je známý nejen jako divadelní herec (momentálně - Divadlo v Dlouhé, Švandovo divadlo, Studio DVA, Divadlo na Fidlovačce, Divadlo v Celetné, Divadlo Komediograf ad.) ale také jako herec filmový a televizní (Případy 1. oddělení, Ulice). Do Městského divadla Kladno se vrací Miroslav Hanuš jako autor a režisér už po několikáté. Režíruje zde pravidelně už od devadesátých let (Jonáš a spol., Limonádový Joe, Jedenáctý v řadě, Šakalí léta, Kdekdo to rád horké, Balada pro banditu, Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾, Ondina, Romance pro křídlovku, Jak umřít na rokenrol).