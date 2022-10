Jakub Šmíd, který se ujal i režie, s Divadlem Lampion spolupracuje už poněkolikáté. Například v loňské sezoně tam uvedl úspěšnou inscenaci Malý strom. Matouš Danzer je i dramaturgem inscenace.

O scénu, návrhy kostýmů a paruk se postarala výtvarnice Lenka Hollá, pro kterou jde o první spolupráci s Divadlem Lampion. Na hudbě se podíleli skladatel Zdeněk Dočekal a textař Radek Malý. Inscenace bude uvedena na velké scéně divadla.

Představení nepochybně sklidí úspěch. Tvůrci se totiž nechali inspirovat dojemným filmem z roku 1990 v hlavní roli s Johnnym Deppem, který natočil režisér Tim Burton podle scénáře Caroline Thompson. V roce 1991 byl snímek nominován za nejlepší masky na Oscara a na Zlatý globus za nejlepší herecký výkon. Tyto dvě nominace sice neproměnil, o rok později ale získal za nejlepší výpravu filmovou cenu Bafta.

PŘÍPAD EDWARD

Jakub Šmíd, Matouš Danzer



Dotýkat se cizích vlasů

břitem lesklých nůžek

objevit ti jejich krásu

vždycky nepomůže.



Welcome to the American dream! U nás se neztratíte, není kde. Z každé kuchyně se totiž line vůně

třešňového koláče a na každé verandě se třpytí sladký úsměv nad ještě sladším ledovým čajem. Je tu

prostě nádherně.



Edward ale má nás v hrsti,

jeho nůžky jsou jak prsty,

jeho nůžky nebo ruce,

naše vlasy, jeho srdce.

Mi casa, tu casa! Každý je tu vítán a je úplně jedno, odkud přichází. Můžete být jedním z nás, je to tak

snadné. Stačí snít náš sen s námi!



Žijeme tu celkem rádi, hlasití i tiší.

Máloco nám tady vadí,

jen to, co se liší.



Wild, wild west? Tak už to dávno není! Trávníčky jsou zarovnané a nikdo nevynechá milý pozdrav

souseda. Je to zkrátka čtvrť na úrovni plná slušných lidí.



Ale Edward, ten je jiný,

proto se tak snadno viní,

jeho nůžky nebo ruce,

naše vlasy, jeho srdce.



Výprava: Lenka Hollá

Hudba: Zdeněk Dočekal

Texty písní: Radek Malý

Obsazení: Kristýna Dámová, Jan Vejražka, Diana Hauptová, Petra Majerčíková, Marie Jansová,

František Čachotský, Jan Pichler