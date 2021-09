Třetí řada krimisérie, jejíž scénář vznikal za přispění bývalého kriminalisty Josefa Mareše v přepisu novináře Jana Malindy a kterou režírují Michal Blaško a Peter Bebjak, se posouvá v čase o šest let a je tudíž třeba více počítat se sociálními sítěmi a elektronickou kriminalitou. Vyžadují se jiné postupy.

Česká televize natáčí v těchto dnech další, třetí řadu divácky úspěšného seriálu z kriminalistického prostředí Případy 1. oddělení. Pro záběry, které vznikají na pozadí skutečných zločinů, se filmaři vypravili poslední zářijový pátek do Kladna, kde natočili některé scény. Kulisou byly štábu filmařů věhlasné rozdělovské věžáky. A došlo i na filmovou bitku. V Kladně se při jednodenním natáčení mihli, kromě komparzu, i herci Petr Stach v roli kapitána Petra Anděla či Filip Blažek v roli kapitána Martina Pražáka, kteří ztvárňují filmové kriminalisty.

