/FOTOGALERIE, VIDEO/ Slavnostní ukončení jubilejní dvacáté sezony si mohli v sobotu užít návštěvníci železničního muzea v Lužné. Do něho se zájemci mohli tradičně svézt parní lokomotivou, která vyjížděla z Prahy se zastávkami v Kralupech nad Vltavou, Kladně a Stochově. Stejnou možnost mají lidé ještě v neděli.

Příjezd lokomotivy na stochovské nádraží. | Video: Jan Brabec

Nevšední romantický zážitek v podobě jízdy parní lokomotivou si mohli užít ti, co se vydali do muzea vlakem. Z Prahy soupravu táhla lokomotiva řady 477 zvaná Papoušek, z Kladna do Lužné pak lokomotiva řady 534 Kremák. Zpět do Kladna se návštěvníci svezli lokomotivou řady 735, která je přezdívaná Pilštyk. Nedělní obsazení vlaků by mělo být stejné, jen odpoledne pojede z Lužné lokomotiva řady 781 – Sergej.