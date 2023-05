/VIDEO, FOTOGALERIE/ Husitské slavnosti ve Slaném byly letos dvoudenní. Zahájeny byly pátečním večerním průvodem s loučemi ulicemi královského města.

Husitské slavnosti ve Slaném. | Video: Jitka Krňanská

Na Masarykově náměstí byl pro všechny připraven velkolepý historický jarmark s bohatým programem pro malé i velké. Nechybělo pohoštění, zábavné hry, rytířské klání, divadlo pro děti, koncerty.

Veselý hodokvas a rej pokračoval až do pozdních sobotních hodin. Hudebními hvězdami sobotní části byly tentokrát slovenská kapela No Name a Poletíme z Brna.