Divadelní představení nabízí výrazné herecké příležitosti třem aktérkám, které v tomto případě odvedly obdivuhodný výkon. Na prknech kladenského divadla se představí: obsazení: Barbora Janatková, Kristina Sitková, Jaromíra Mílová. Premiéra se koná v pátek 24. ledna v 19 hodin. Režie se ujal Vladimír Kavčiak a v režijní spolupráci jednatelka kladenského souboru Irena Žantovská.

Drama Služky nebylo pro diváka jednoduché na pochopení už v době svého vzniku. Zdánlivě banální příběh s detektivní zápletkou totiž v sobě skrývá mnohem víc. Jde o příběh, v němž se vyjevují všechny protiklady lidské mysli tak, jak je známe i my ze svého života. Dvě poměrně mladé sestry ve službě jedné paní jako služky objevují nespokojenost se svým životem, hodnotí své beznadějné postavení bez jakékoli vyhlídky do budoucnosti, probírají nenaplněnost a nenaplnitelnost největšího citu - lásky, po kterém každá z nich touží a vlastními frustracemi vidí jediného viníka – svého zaměstnavatele, svou madam. Alegorie se současností, kdy lidé čím dál více propadají skepsi a pocitům nenaplněnosti, přičemž případnou změnu mohou provést jen oni sami, je u Služek naprosto zřetelná.

Od první minuty se divák ocitne v podivné hře, kterou obě sestry hrají. Je to hra, kdy jedna z nich se vydává za madam a druhá za její služku. Pitvoří se, přehrávají, parodují madam, ale postupem času zjišťujeme, že jejich hra je nejen vyjádřením nenávisti k madam, ale hlavně jakýmsi tréninkem na vraždu. Jejich cílem je madam zabít, a tak se osvobodit…

Slovo režiséra

Hra Služky je o ztrátě identity, o pohrdání morálkou a marným bojem s mocí, která nemá žádné svědomí. Služky hledají lásku, ale nezvladatelná míra nenávisti je zcela ovládne. Chtějí se převtělit do role milostivé paní, kterou přitom hodlají zabít kvůli její zrůdnosti.



Tvůrčí tým

Překlad: Jaroslav Gillar

Režie: Vladimír Kavčiak

Režijní spolupráce: Irena Žantovská

Dramaturgie: Jiří Roth

Scéna: Daniel Brogyányi

Kostýmy: Dana Hávová

Hudba: Vítězslav Hádl

Pohybová spolupráce: Richard Ševčík

Inspice: Iveta Arnaudovová



Nejbližší reprízy jsou 28. ledna a 5. února od 19:00 v malém sále MDK



O autorovi:

Jean Genet (1910–1986) se narodil prostitutce, která ho vzápětí dala k adopci. Od raného mládí utíkal z domu a kradl. V patnácti letech putoval na necelé tři roky do pasťáku, odkud narukoval do Cizinecké legie. I tam měl problémy se svým chováním a hlavně s neskrývanou homosexualitou.

Několik let strávil jako tulák, příležitostný zloděj a prostitut po celé Evropě. Po návratu do Francie v roce 1937 se ocitl na několik let ve vězení za potulku, zpronevěru, zlodějiny a další přečiny. V roce 1949 by odsouzen za své opakované zločiny k doživotí. Jeho přátelé Jean Cocteau, Jean-Paul Sartre a Pablo Picasso se zasloužili o to, aby ho prezident Francie omilostnil. V sedmdesátých letech byl politicky aktivní od Ameriky přes Blízký východ až po Francii. Několikrát se pokusil o sebevraždu. Divadelní hru Služky napsal v roce 1947. Jako jedna z motivací k napsání hry posloužil Genetovi skutečný případ z roku 1933, kdy dvě sestry – služky – brutálním způsobem umlátili svou paní a její dceru, což byl pro některé francouzské intelektuály čin provedený z čirého zoufalství vyvolaného nerovnoprávným postavením společenských vrstev třicátých let.