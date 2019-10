Neuvěřitelně zábavná komedie o vztazích mezi ženami a muži. Sled scének, skečů a hudebních čísel přináší vtipný a pravdivý pohled na situace z partnerského a manželského života. „Přijďte se zasmát tomu, co důvěrně znáte! V režii Jiřího Š. Hájka se můžete těšit na velkou porci zábavy a pěvecká a taneční čísla za doprovodu muzikantů. V hlavních rolích se představí: Barbora Janatková, Barbora Hron Vovsíková, Tomáš V. Hron a Viktor Zavadil,“ říká vedoucí obchodního oddělení MDK Linda Luptáková.

Americký dramatik a spisovatel Joe Dipietro se narodil v Teaneck v New Jersey v roce 1961. V roce 1992 se setkal s producentem Jimmym Robertsonem a z jejich vzájemné spolupráce později vzešel veleúspěšný off-Broadwayský muzikál Miluji Tě, ale… (I Love You, You´re Perfect, Now Change). Tato show byla nejdéle hranou hudební komedií na off-Broadway a byla uvedena ve více než 150 městech světa.

Tvůrčí tým

Scénář a texty: Joe DiPietro

Hudba: Jimmy Roberts

Překlad a české texty: Adam Novák



Režie: Jiří Š. Hájek

Dramaturgie: Anna Smrčková

Scéna a kostýmy: Jozef Hugo Čačko

Choreografie: Barbora Janatková

Hudební nastudování a korepetice:

Vojtěch Adamčík

Inspice a nápověda: Sebastian Blažek



Obsazení

Barbora Janatková

Barbora Hron Vovsíková

Tomáš V. Hron

Viktor Zavadil



Hudební doprovod

Klavír: Vojtěch Adamčík / Denisa Ulmanová

Housle: Jan Bradáč / Peter Mojzeš

Kontrabas: Martin Gerla / Klára Pudláková