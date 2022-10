I návštěvníci, kteří dosud nikdy veganskou stravu neokusili, si vybrané pochoutky v podobě hummusu s pečenou mrkví, chilli sin carne wrapu, tepenády z černých oliv, asijského nudlového salátu, batátového curry či krému s pečeným česnekem velmi pochvalovali.

Obrazem: Food festival Ochutnej Evropu vyvrcholil v sobotu v Kladně

Po bohatém rautu následovala poutavá a vtipným způsobem podaná historická přednáška, která účastníky zavedla do doby tereziánské. Lektorka Dana Šimková posluchače doslova vtáhla do děje, přičemž někteří se zapojili i do humorných scének. Nechyběla ukázka námluv a předem domluvených sňatků Habsburků, výklad se dotkl též válek o rakouské dědictví a neposlední řadě císařských reforem.

Obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy podporuje prostřednictvím evropských financí od roku 2004 obce v regionu v oblasti infrastruktury, služeb, kultury, sportu či historie. PSČ pomáhají i zemědělským podnikatelům a při pořádání různých společenských a kulturních akcí.