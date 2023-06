Největší tuzemská soutěž pro neprofesionální rockové kapely – Skutečná liga – právě odstartovala svůj 18. ročník. Registrace do letošního ročníku soutěže již byla spuštěna na portálu www.skutecnaliga.cz. Kapely s vlastním repertoárem se mohou hlásit do 27. května.

Skutečná liga v Domě kultury Kladno. | Foto: Jiří Skála

Do soutěže se mohou hlásit kapely ze středních Čech. Další podmínkou pak je, aby neměly hudbu jako hlavní zdroj svých finančních příjmů, měly repertoár složený z vlastní autorské tvorby v rockových mantinelech a byly schopny zvládnout živé hraní.

Součástí soutěže je i kategorie „Junior“ do 19 let. „Letos poprvé mohou junioři hrát i neautorskou tvorbu, tím chceme přilákat více kapel ze základních uměleckých škol. U mladých hudebníků je možnost otrkat se před publikem, které netvoří jen jejich rodiče, podstatná. Navíc setkání s dospělými hudebníky jim přidá na nedocenitelné motivaci, přinese nové zkušenosti. A my doufáme, že to k hudbě přiláká i další děti a mladé lidi, kteří o hraní v kapele zatím jen snili. Hudba je úžasným průvodcem, který každému pomáhá překonat životní těžkosti. A těmi procházejí i děti, což si dospělí často neuvědomují,“ podotkl krajský radní pro oblast kultury a památkové péče Václav Švenda.

„Když jsem během loňského finále viděl, jako to rozjeli teprve třináctiletý Šimon Král z berounské studentské metalové skupiny Destroy!, který vyhrál i nad dospělými kytaristu roku, jeho čtrnáctiletý kolega z kapely Ondřej Szeliga, jenž si zase mezi všemi hudebníky ročníku odnesl nejlepšího bubeníka roku, nebo jedenáctiletý bubeník Šimon Bělík z kapely DobiBoyz ze ZUŠ Dobřichovice, která vyhrála juniorskou kategorii, byl jsem na ty naše mladé rockery pyšný a přiznám se i dojatý. Jsem přesvědčený, že o nich ještě uslyšíme,“ přiznal zakladatel a ředitel soutěže Lukáš Fousek Lukáš Fousek.

Loňský ročník soutěže vyhrála osobitá kapela Vosolit!, která se podle svých slov nebojí udělat „bordel“ kdekoliv na pódiu.

Již třetím rokem spolupracuje prestižní klání se Středočeským krajem a záštitu nad Středočeskou Skutečnou ligou 2023 opět převzala jeho hejtmanka Petra Pecková a Asociace krajů ČR. „Dát záštitu Středočeské Skutečné lize je opravdu radost. Díky ní se už podařilo najít řadu skvělých hudebních skupin, které se prosadily i v profesionálním prostředí. Ale hlavně ukazuje mladým lidem cestu k tvůrčímu a smysluplnému trávení volného času,“ uvedla hejtmanka.

Soutěžní koncerty jsou otevřené veřejnosti

Osmnáctý ročník soutěže se bude konat obdobně jako ročníky předešlé. Všechna soutěžní kola projektu se odehrají jako otevřené koncerty přístupné zdarma široké veřejnosti a s účastí porotců. Základní kola se uskuteční 28. května v Jílovém, 4. června v Hořovicích, 11. června v Kutné Hoře. Podrobné informace, kdy a kam se mají přihlášené kapely dostavit a jak se připravit, obdrží po registraci do soutěže. Na koncertech budou pořízeny videonahrávky z vystoupení jednotlivých skupin a zveřejněny na webových stránkách projektu i kraje, kde se navíc uskuteční online hlasování o nejoblíbenější kapelu veřejnosti.

Semifinále se pak odehrají 10. září v Hořovicích a 24. září v Jílovém. Letošní soutěž vyvrcholí finálovým koncertem, opět zdarma otevřeným pro veřejnost, v kladenském kulturním domě, a to 19. listopadu.