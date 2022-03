Kapela byla založena v roce 2014 studenty osmiletého gymnázia v Mladé Boleslavi. S řadou změn v obsazení má za sebou dvě studiová alba, jeden singl a čtyři profesionální videoklipy. Zatím poslední CD s názvem PENTA vyšlo v září roku 2020. V současné době pracuje kapela na zbrusu nových skladbách.

Největší tuzemská soutěž mladých kapel se blíží. Finále proběhne v Kladně

Skupina v minulosti vystupovala na mnoha letních festivalech, mezi nimiž byly například Votvírák, SeptemberFest nebo Lysá Žije, objevila se i v éteru předních českých rádií (Beat, Signál) a na obrazovkách televize Óčko Star. Wotazníku se podařilo dosáhnout i značných úspěchů v soutěžích mladých kapel – 1. místo Škola Rocku 2018, 1. místo Boleslavsko Hledá Talent 2017. V současné době je finalistou soutěže Skutečná liga 2021. Na podzim letošního roku kapela vyráží na své první celorepublikové klubové turné.

Členové Wotazníku

LUDVA - Ludvík Hušek (zpěv, kytara)

Ludva je náš frontman a srdce celé kapely. Napsal většinu našich songů a všechny naše texty. Muzice se věnuje od malička a už od svejch sedmi byl zvyklej stát na pódiu. Je to velkej extrovert, kterej má rád rychlý auta, zvláštní humor a tvrdou hudbu. Momentálně tráví nejvíc času ve zkušebně psaním novejch songů, ale když to jde, rád cestuje, nejradši má Ameriku, protože tam strávil rok na střední v Hollywoodu.

ZEK - Robin Véle (klávesy, zpěv)

Zek je náš klávesák a doprovodný zpěvák. Přidal se k nám začátkem roku 2018 po vydání naší první desky. Je to největší šoumen z celý kapely a taky umí nejlíp kreslit. Studuje v Plzni grafickej design, a proto nám dělá veškerou grafiku. Dlouho makal v čajovně, a tak umí ocenit dobrej čaj a vodní dýmku. Ze všech kytek má nejradši kapradí, ale momentálně pěstuje jenom svoje dredy.

KU*VA - Petr Svoboda (baskytara, vokály)

Péťa je náš basák a taky nejhezčí člen kapely. Je to velkej pařmen, ale taky velkej srdcař. Čas od času pořádá nějakej koncert nebo menší festival a většinou to dělá pro dobrou věc, aby mohl pomoct někomu, kdo to potřebuje. Začal s náma hrát koncem roku 2018 a mimo to si rád zahraje u táboráku na kytaru nebo na ledě hokej. Muzice se věnuje už od svejch patnácti a původně hrál na klávesy. Momentálně nám pomáhá domlouvat koncerty a taky díky němu potkáváme spoustu zajímavejch lidí.

JÜRGEN - Jiří Winter (bicí, vokály)

Jirka se k nám přidal na jaře 2020. Umí skvěle a hlavně hodně rychle mlátit do bicích a taky dobře zpívá. Původně se učil hrát na cello, ale momentálně hraje kromě bicích hlavně na kompu. A jde mu to tak dobře, že nedávno držel i pár světovejch rekordů ve hře CS:GO. Má rád Skandinávii a jel se tam několikrát podívat, ale hlavně miluje progresivní metal a lišky.

FÍŘA - Jakub Fiřt (sólová kytara, vokály)

Kuba je náš nejnovější přírůstek do kapely, protože s náma hraje teprve od léta 2021. Miluje airsoft a vyzná se ve zbraních. Taky si rád zahraje na kompu, hlavně CS:GO, ale krom toho chodí i ven. Dlouhý roky dělal atletiku a občas se vochomejt i u filmu jako kaskadér. Za vzor má Slashe a poslouchá hlavně klasickej rock.