Na prknech divadla ve Slaném se představili Slypyčovi žáci nejen z Pražské Státní taneční konzervatoře, ale též z kladenské baletní školy.

V kladenské škole na Floriánském náměstí se Slypyč svým svěřencům věnuje již desátým rokem. „V Kladně vyučuji baletu aktuálně čtyřicet dívek ve věku od 5 do 15 let. Zaměřuji se na výuku hudebně pohybové průpravy s baletními prvky. Cílem je pracovat s dětmi a mladými lidmi na harmonickém rozvoji nejen jejich těla, ale i osobnosti. Poskytnout jim kvalitní vzdělání v klasickém tanci a rovněž podnítit jejich hudební cítění. Zasvěcuji je do tajů a krás baletu. Zároveň jim chci předat lásku a pokoru k tomuto umění. Výsledkem jsou pak naše společná vystoupení,“ říká Jurij Slypyč, který zájemce připravuje i na konzervatoř.

Příští společné vystoupení chystají na květen, kdy by společně rádi představili v repríze například Ples kadetů nebo Sněhurku a sedm trpaslíků. "Kdy a kde se představení uskuteční, ještě divákům upřesníme,“ dodal Slypyč, který ze Slaného rovnou odletěl do Japonska, kde ho v těchto dnech čeká vystoupení.