Jak potvrdili i další organizátoři akce Katka Pachmannová, Erik Pachmann, Ondra Ambroz a Honza Kohout, dorazilo 68 platících účastníků a podařilo se vybrat 14 668 korun.

„Na to, že jsme akci uspořádali opravdu velmi narychlo, byla účast slušná. Kapely vystoupily bez nároku na honorář. Výtěžek poputuje na transparentní účet Českého červeného kříže a peníze budou následně přerozděleny na pomoc potřebným z Ukrajiny. Velké poděkování patří kromě muzikantů i zvukaři Martinu Pastyříkovi, který makal dvanáct hodin, aby vše fungovalo. Velké poděkování dále náleží městu Slanému a místostarostovi Radku Vondráčkovi, který zajistil pronájem sokolovny zdarma a stejně tak nám zdarma poskytl sociální zařízení i nájemce restaurace v sokolovně Petr Křikava,“ sdělil Ondra Ambroz.

Přestože punkeři mohou svým nápadným vzezřením a barevnými číry působit na okolí všelijak a v řadě lidí budí obavy a respekt, slánská partička jsou především veselí lidé s dobrým srdcem a sobotní akce není jejich první charitou.

Manželé Katka a Erik Pachmannovi pořádají na podporu dětí s handicapem pravidelně ve městě i United Fest For Help. Do výčtu partou pořádaných akcí patří i další punkerský počin, kterým je Pěkně Slanej fest. Ve Slaném už má také svou tradici.