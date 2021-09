Šampionát se koná za účasti významných osobností veřejného života a především pak českého lezce a olympionika, osmadvacetiletého Adama Ondry, který se již ve dvanácti letech zařadil mezi deset nejlepších světových lezců na obtížnost. Je čtyřnásobným mistrem světa. Přes deset let vede žebříčky skalních lezců a světová média jej nazývají českou senzací sportovního lezení.

Neděle bude následně patřit od 9 hodin i nadále horolezcům, a to Mezinárodnímu mistrovství České republiky 2021 v kategorii U10 – U14.

/FOTOGALERIE/ Rožnění uherského býka, závody v boulderingu, dětská lezecká stěna, pohádka Husy na tahu, exhibice trickline, BMX a street dance, stejně jako koncert kapel The Blues Rousers či Viola a další doprovodné akce, včetně výstavy bonsají v atriu Vlastivědného muzea i stánky s občerstvením přilákaly také poslední zářijovou sobotu na Masarykovo náměstí ve Slaném stovky návštěvníků, kteří si nenechali ujít podzimní městské slavnosti.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.